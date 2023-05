Schlotterbeck zurück im BVB-Kader gegen Wolfsburg

Dortmund. Borussia Dortmund kann im Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Nico Schlotterbeck zurückgreifen. Der Nationalverteidiger gehört nach überstandenen Muskelproblemen zum Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie am heutigen Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), sitzt aber zunächst auf der Bank. Auch der zuletzt angeschlagene Linksverteidiger Raphael Guerreiro beginnt als Reservist.

„Raphael Guerreiro ist in herausragender Form, aber er konnte in der Woche nicht durchtrainieren. Deshalb war das Risiko einfach zu groß“, sagte Trainer Edin Terzic bei DAZN. „Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir heute das Risiko eingehen wollen und müssen. Wir können immer reagieren, wenn einer nicht bei 100 Prozent ist.“

Zum fünften Mal in Serie verzichtet Terzic auf BVB-Kapitän Marco Reus in der Startelf. Der Tabellenzweite steht nach dem Sieg von Tabellenführer FC Bayern am Samstag in Bremen (2:1) bei nun vier Punkten Rückstand im Titelkampf unter Zugzwang.

Bei den Gästen kehrt im Vergleich zum überzeugenden 3:0 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag der Niederländer Micky van de Ven nach seiner Gelbsperre zurück ins Team. Er ersetzt Abwehrspieler Maxence Lacroix, der wegen einer Schulterverletzung bis zum Ende der Saison ausfällt.

