Auf nasser Straße auf Autos aufgefahren: Mehrere Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf regennasser Straße in Lamspringe im Landkreis Hildesheim haben mehrere Menschen Verletzungen erlitten. Am Freitagabend habe ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in eine Parkbucht fahren wollen, dazu habe er angehalten und den Gegenverkehr passieren lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hinter ihm hielt das Auto eines 24-Jährigen. Ein 22 Jahre alter Autofahrer bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr auf den Wagen des 24-Jährigen und seiner Beifahrerin auf. Dessen Auto wurde dann auf den mit drei Menschen besetzten Wagen des 23-Jährigen geschoben.