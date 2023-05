Bremen unterliegt Bayern 1:2 und darf trotzdem träumen

Werder Bremen hat gegen Bayern München in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Trotzdem dürfen die Bremer immer mehr an den Klassenerhalt glauben. Im ausverkauften Weserstadion sahen 42 100 Zuschauer ein 1:2 (0:0). Für die Bayern trafen Serge Gnabry (62. Minute) und Leroy Sané (72.). Für Bremen war Niklas Schmidt (87.) erfolgreich.

Von Beginn an dominierten die Bayern das Spiel. Gefährlich wurde es trotzdem nur selten. Einen Kopfball von Benjamin Pavard (20.) konnte Jiri Pavlenka entschärfen. Auf der Gegenseite konnte sich Werders Christian Groß (35.) in der Offensive behaupten - sein Schuss ging allerdings deutlich über das Bayern-Tor.

Die Gäste kamen mit mehr Schwung in die zweite Hälfte. Erst verpasste Gnabry (50.) bei einem versuchten Fallrückzieher knapp den Ball, dann verfehlte Sadio Mané (56.) das Tor. Wenig später doch der Führungstreffer der Bayern: Einen Ball von Mané leitete Jamal Musiala weiter an den frei stehenden Gnabry, der aus kurzer Distanz keinerlei Mühe hatte. Der eingewechselte Leroy Sané erhöhte nach einem Steilpass von Nouassir Mazraoui mit einem flachen Schuss ins lange Eck. Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Schmidt sehenswert per Distanzschuss.

Durch die Niederlagen von Bochum und Stuttgart fällt die Bremer Niederlage aber nicht groß ins Gewicht. Werder Bremen hat nach 31 Spieltagen 35 Zähler auf dem Konto und weiter sieben Punkte Vorsprung auf die Tabellenränge 16 und 17. Bayern München hat mit den drei Punkten einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht.

