Airbus-Transport in Serengeti-Park abgelehnt

Der geplante Transport eines ausrangierten Flugzeugs der Bundeswehr in den Serengeti-Park beschäftigt weiter die Behörden. Die Region Hannover hat nun erneut einen Antrag des Parks für einen Schwerlasttransport in den Park in den Freizeitpark in der Südheide abgelehnt. Für die Überführung des Rumpfes auf der Straße wären nach einem Fachgutachten allein in der Region über 200 Bäume durch Rückschnitte und mögliche Schädigungen betroffen, hieß es zur Begründung.