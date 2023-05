Meppen feiert im Abstiegskampf wichtigen 2:0-Sieg über Essen

Der SV Meppen hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Ernst Middendorp setzte sich am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen Rot-Weiss Essen durch. Mit dem dritten Sieg in Serie verbesserte sich Meppen mit 33 Punkten vorübergehend auf Platz 17. Der Hallesche FC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz hat aber noch fünf Zähler Vorsprung.

Marius Kleinsorge brachte die Emsländer in der 34. Minute in Führung. Den zweiten Meppener Treffer durch Marvin Pourié (58.) bereitete Kleinsorge vor. Angesichts des schwierigen Restprogramms sind die Hoffnungen auf den Liga-Verbleib aber gedämpft. Nach dem Derby beim VfL Osnabrück am nächsten Sonntag empfangen die Meppener noch den Tabellendritten Dynamo Dresden (22. Mai) und müssen am letzten Spieltag zum Zweiten SC Freiburg II (27. Mai) reisen.

