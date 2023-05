Auto prallt gegen Schrankenanlage: Fahrer schwer verletzt

Ein 53-jähriger Mann ist in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Wagen gegen ein Andreaskreuz und eine Schrankenanlage geprallt. Das Auto überschlug sich, und der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.