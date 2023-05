Metallteil schlägt Leck: 300 Liter Diesel ausgelaufen

Ein Lkw hat am Freitagnachmittag nach einem Unfall in Hildesheim etwa 300 Liter Diesel verloren. Der Laster fuhr in der Hafenstraße über einen metallischen und scharfkantigen Gegenstand, der dabei aufgewirbelt wurde und ein Leck in den Tank schlug, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr versah die durch den Kraftstoff kontaminierte Fläche mit Bindemitteln. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der metallene Gegenstand zuvor vermutlich von einem fremden Fahrzeug gefallen.