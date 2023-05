Apotheken dürfen mehr Kinder-Antibiotika importieren

Ein Apothekenzeichen ist am Eingang einer Apotheke angebracht.

Apotheken in Niedersachsen dürfen Antibiotika für Kinder jetzt auch dann aus dem Ausland importieren, wenn diese in Deutschland nicht zugelassen oder registriert sind. Das hat die Apothekerkammer verfügt, nachdem das Bundesgesundheitsministerium einen Versorgungsmangel anerkannt hatte. „Das kann zu einer Entspannung beitragen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Freitag mit Blick auf die Knappheit mehrerer Medikamente für Kinder.