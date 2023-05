Niedersachsen unterstützt Ruf nach Tempolimit

Niedersachsens Landesregierung würde die Einführung eines Tempolimits auf den Autobahnen begrüßen. „Wir können uns das gut vorstellen“, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover. Sie betonte allerdings, dass dies in der Zuständigkeit der Bundesregierung liege, und erinnerte daran, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine andere Position vertrete. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte zuvor für ein Tempolimit geworben. Dieses könne einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten, sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur.