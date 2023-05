Ermittlungen im Klinikum Wilhelmshaven

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen sechs Verantwortliche des Klinikums Wilhelmshaven. Dabei gehe es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung in bislang fünf Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in bislang 13 Fällen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Oldenburg. Auslöser für die Ermittlungen seien zwei anonyme Strafanzeigen.