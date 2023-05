Blitzeinbruch in Juweliergeschäft im Ostertor

Im Bremer Stadtteil Ostertor sind Unbekannte bei einem Blitzeinbruch in der Nacht zu Freitag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Dabei hätten sie jedoch nichts erbeutet, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen am Freitagmorgen. Die Täter fuhren demnach mit dem Auto in den Vorraum des Ladens. Anschließend flüchteten sie. Ein Tatverdächtiger wurde bereits von der Polizei gestellt und festgenommen. Wie viele Täter an dem Vorfall beteiligt waren und womöglich noch flüchtig seien, war zunächst nicht bekannt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, hieß es weiter.