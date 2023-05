Connor bis Depp: Stars bei Sommerfestival in Wolfsburg

Beim Sommerfestival in der Autostadt in Wolfsburg sind in diesem Jahr 22 hochkarätige Solokünstler und Bands zu erleben. Zwischen dem 7. Juli und dem 20. August spielen unter anderem Max Giesinger, Sarah Connor, No Angels, Die Fantastischen Vier sowie Hollywood Vampires. Zu den Vampires gehören unter anderem der Altrocker Alice Cooper sowie US-Filmstar Johnny Depp („Fluch der Karibik“). Die Bandbreite der Konzerte reicht dem Veranstalter zufolge von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Gothic Metal.

Zum Rahmenprogramm des Sommerfestivals am Mittellandkanal gehören Ferien-Workshops, eine Spielwiese sowie eine schwimmende Beachclub-Insel, wie die Autostadt am Donnerstag mitteilte. Der Vorverkauf für die Konzerte auf zwei Bühnen - jeweils um 16.00 und um 19.00 Uhr - startet am Montag (8. Mai).

