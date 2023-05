96-Coach Leitl im Endspurt: „So viele Punkte wie möglich“

Hannover 96 will die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nicht einfach locker ausklingen lassen. „Wir wollen natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie beim Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die zwei Siege zuletzt in Folge in Bielefeld und gegen Nürnberg fühlten sich laut Leitl gut an. „Es wäre natürlich schön, wenn wir nachlegen können in Karlsruhe.“

Hannover (dpa/lni). Hannover 96 will die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nicht einfach locker ausklingen lassen. „Wir wollen natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie beim Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die zwei Siege zuletzt in Folge in Bielefeld und gegen Nürnberg fühlten sich laut Leitl gut an. „Es wäre natürlich schön, wenn wir nachlegen können in Karlsruhe.“

Die Begegnung wird auch eine der vier möglichen letzten Liga-Partien in der Profi-Karriere von Hendrik Weydandt werden, nachdem er am Mittwoch sein Karriereende bekannt gegeben hatte. Auch wenn Leitl vermutlich mit dem bewährten Offensiv-Duo aus Cedric Teuchert und Maximilian Beier startet, hat er Publikumsliebling Weydandt im Blick: „Henne ist für uns eine absolute Option, und wir wissen auch, dass wir uns auf ihn verlassen können.“

Der Tabellen-Achte hatte zuletzt mit 40 Punkten die oft zitierte sichere Grenzlinie in der Tabelle erreicht, die vor dem Abstieg rettet. Der Coach erwartet in Karlsruhe einen „sehr motivierten“ Gegner und will gegen diesen „diszipliniert im Spiel gegen den Ball“ spielen lassen. Die Niedersachsen reisen ohne nennenswerte Ausfälle in den Südwesten Deutschlands.

