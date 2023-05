DGzRS: Dramatische Rettungsaktion nach Havarie vor Norderney

Norderney. Zwei Segler von einer gekenterten Yacht sind vor der Insel Norderney aus akuter Lebensgefahr in der Nordsee gerettet werden. Das Boot mit einem Paar aus den Niederlanden war am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr abseits des Fahrwassers auf eine Sandbank aufgelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Die Brandung südlich des Schluchter-Fahrwassers, in dem derzeit eine eine Fahrwassertonne fehlt, überspülte die Segelyacht sofort. Ein Fischkutter und zwei Fähren der Reederei Frisia boten in der Nähe ihre Hilfe an, hatten aber zu viel Tiefgang, um an die Schiffbrüchigen heranzukommen.

Segelyacht vor Norderney havariert – Pärchen gerettet

Der Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack“ unterbrach umgehend seine Versorgungsfahrt in Norddeich und machte sich auf den Weg zur Unfallstelle. Dort beobachtete die Besatzung kurz vor ihrem Eintreffen, wie die beiden Segler ins Wasser fielen.

Daraufhin setzte der Seenotrettungskreuzer sein Tochterboot „Emmi“ aus. Dieses musste in der Brandung schließlich selbst schwere Grundberührungen aushalten, ehe die im Wasser treibenden Segler durch die Bergungspforte an Bord gezogen werden konnten.

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Hans Hackmack“ kam dem Pärchen der havarierten Jacht mit dem Beiboot zu Hilfe (Archivbild).

Foto: Imago/Chris Emil Janßen

Radio warnt vor treibendem Schifffahrtshindernis

Der Mann und die Frau hatten bei dem Unfall einen Schock erlitten und wurden auf Norderney notärztlich versorgt. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittele zur Unfallursache, hieß es.

Das havarierte Wrack trieb derweil mit steigendem Wasser wieder auf. Bremen Rescue Radio sendete über Nacht Sicherheitsmeldungen aus, um vor dem treibenden Schifffahrtshindernis zu warnen.

