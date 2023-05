Busse und Straßenbahnen fahren nach 48 Stunden wieder

Nach einem zweitägigen Streik fahren Busse und Straßenbahnen in Bremen seit Donnerstagmorgen wieder. Der Betrieb sei morgens gegen 3.30 Uhr normal aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des bestreikten Nahverkehrsbetriebes BSAG. Die Gewerkschaft Verdi hatte die BSAG-Belegschaft von Dienstagmorgen an zu einem Warnstreik aufgerufen, um Druck in laufenden Tarifverhandlungen aufzubauen. „Wir sind zufrieden mit der Teilnahme“, sagte Verdi-Sekretär Franz Hartmann. Zu einer Kundgebung am Mittwoch seien 1800 Kolleginnen und Kollegen gekommen. „Wir haben Rückenwind und gehen davon aus, dass wir ein verbessertes Angebot bekommen von der BSAG.“ Die nächste Verhandlungsrunde steht am 9. Mai an.