Trocken und wechselnd bewölkt in Niedersachsen und Bremen

Wolkiges, aber weitgehend trockenes Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden Temperaturhöchstwerte zwischen 12 und 15 Grad erreicht. An der Küste bleibt es mit maximal 10 Grad etwas frischer. Auch in der Nacht zum Donnerstag ist mit nur wenigen Wolken zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf etwa 5 Grad im Emsland und auf bis zu minus 1 Grad im Wendland, dazu gibt es gebietsweise leichten Frost.