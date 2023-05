Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir besucht Spargelhof

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich über nachhaltigen Spargelanbau informiert. Der Grünen-Politiker besuchte dazu am Dienstag einen Spargelhof in der Region Hannover, wie das Büro des Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) mitteilte, der den Minister begleitete. Seit einigen Tagen ist das saisonale Gemüse wieder in vielen Supermärkten und an Straßenbuden zu kaufen.