4:3 gegen Zwickau: Simakala lässt vom Aufstieg träumen

Der VfL Osnabrück darf nach einem Last-Minute-Tor weiter auf die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger besiegte am Sonntag den Tabellenletzten FSV Zwickau in einer furiosen Partie dank drei Toren von Ba-Muaka Simakala mit 4:3 (1:2). Mit 60 Punkten hat der Tabellenfünfte drei Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und ist punktgleich mit Dynamo Dresden, das auf dem Relegationsplatz steht. Die zweite Mannschaft des SC Freiburg (2. Platz/64 Punkte) darf nicht aufsteigen.