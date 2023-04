Senioren mit Gasvergiftung aus Wohnhaus gerettet

Die Feuerwehr in Celle hat zwei Senioren nach dem Austreten großer Mengen Gas aus ihrem Haus gerettet. Wie die Polizei mitteilte, kamen der 83 Jahre alte Mann und seine 81-jährige Ehefrau am Sonntagvormittag mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus. Die Ursache sei vermutlich ein Leck an einem Heizungsrohr gewesen, hieß es - man habe in dem Gebäude eine stark erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid gemessen. Auch zwei Helfer erlitten bei dem gefährlichen Einsatz demnach eine Gasvergiftung.