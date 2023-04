Gegen Gewalt: Hilfsangebote für Kinder und Eltern geplant

Körperlicher und psychischer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche soll in Niedersachsen mit einem engeren Netz an Hilfsangeboten vorgebeugt werden. Diese solle man künftig „flächendeckend“ nutzen können, sagte Sozial- und Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) laut einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks. Eine entsprechende Kinderschutz-Strategie werde dazu nun auf den Weg gebracht. Der Kinderschutzbund hatte anlässlich des „Tages der gewaltfreien Erziehung“ am Sonntag vor einer Zunahme vor allem psychischer Gewalt in Familien gewarnt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover ist diese die häufigste, oft nicht erkannte Form der Misshandlung von Kindern und Jugendlichen.