Kampf um Europa: Wolfsburg gegen Mainz unter Druck

Im Kampf um die Europapokalplätze steht der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg heute (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 unter Druck. Verlieren die Niedersachsen gegen das Überraschungsteam der Saison, dürfte es das mit einer Teilnahme am Europapokal in der kommenden Spielzeit gewesen sein. Die Mainzer haben als Tabellensiebter aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto als das Team von Trainer Niko Kovac. Verzichten muss der VfL erstmals in dieser Saison auf Verteidiger Micky van de Veen. Der Niederländer fehlt wegen einer Gelbsperre.