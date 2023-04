Werder auf Schalke ohne Torjäger Füllkrug

Auch ohne Toptorjäger Niclas Füllkrug will Werder Bremen beim FC Schalke 04 den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Der Nationalspieler fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter wegen Wadenproblemen. Dafür ist Sturmpartner Marvin Ducksch wieder gesund und steht Trainer Ole Werner in der Partie beim Tabellenvorletzten zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Niklas Schmidt ist wieder dabei.

Bremen (dpa/lni). Auch ohne Toptorjäger Niclas Füllkrug will Werder Bremen beim FC Schalke 04 den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Der Nationalspieler fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter wegen Wadenproblemen. Dafür ist Sturmpartner Marvin Ducksch wieder gesund und steht Trainer Ole Werner in der Partie beim Tabellenvorletzten zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Niklas Schmidt ist wieder dabei.

Eine Woche nach dem 4:2 bei Hertha BSC könnte ein weiterer Sieg bereits den Klassenerhalt bedeuten. Wenn zuvor am Samstagnachmittag der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach verliert und Werder am Abend in Gelsenkirchen einen Dreier holt, können die Grün-Weißen nicht mehr absteigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen