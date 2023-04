2. Bundesliga Braunschweig patzt im Abstiegskampf: 1:5 in Paderborn

Mit der zweiten Niederlage nacheinander hat Eintracht Braunschweig einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend beim Tabellenvierten SC Paderborn mit 1:5 (0:2) und bleiben mit 32 Punkten vorerst weiterhin auf Rang 14, können aber bei Siegen der Konkurrenz wieder in akute Abstiegsgefahr geraten.