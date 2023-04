Bildung GEW-Chef Störmer: Künstliche Intelligenz in Schulen nutzen

Stefan Störmer, Landesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen.

In Künstlicher Intelligenz (KI) sieht der Chef der Bildungsgewerkschaft GEW Niedersachsen Stefan Störmer Chancen für den Schulunterricht. So seien von Algorithmen gesteuerte Programme wie ChatGPT nützlich zum Selbstlernen: „Schüler können sich beispielsweise einfach Einsteins Relativitätstheorie erklären lassen“, sagte Störmer am Freitag der „Nordwest-Zeitung“ (NWZ).