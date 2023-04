Polizeireiter an der Elbe sollen Natur und Tierwelt schützen

Hoch zu Ross soll die niedersächsische Polizei in den Sommermonaten die Natur und Tierwelt an der Elbe beschützen. Seit Freitag sind die Polizeireiter in der „Niedersächsischen Elbtalaue“ in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterwegs und unterstützen die Arbeit des Biosphärenreservats, wie die Polizei mitteilte.

Neu Darchau (dpa/lni). Hoch zu Ross soll die niedersächsische Polizei in den Sommermonaten die Natur und Tierwelt an der Elbe beschützen. Seit Freitag sind die Polizeireiter in der „Niedersächsischen Elbtalaue“ in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterwegs und unterstützen die Arbeit des Biosphärenreservats, wie die Polizei mitteilte.

Aufgabe der Beamten ist es, Verstöße wie illegales Campen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Tierwelt am Fluss nicht unnötig gestört wird. Es ist bereits das zwölfte Jahr, in dem die Polizeireiter in der Elbtalaue im Einsatz sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen