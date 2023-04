Bitte um Hilfe Polizei sucht in Northeim nach Vermisstem

Die Polizei in Northeim sucht nach einem 49 Jahre alten Vermissten und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Die Ehefrau habe den Mann am Donnerstagmorgen vermisst gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Seitdem wird im Ortsteil Langenholtensen und der Umgebung nach dem Vermissten gesucht. Trotz der Unterstützung durch Rettungshunde, einer Hubschrauberstaffel und der DLRG blieben die Maßnahmen bisher erfolglos. Der Mann werde weiter in dem Bereich vermutet, hieß es von der Polizei.