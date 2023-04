In Gegenverkehr geraten: Beifahrerin stirbt bei Unfall

Gleichen (dpa/lni). Bei einem schweren Unfall in Gleichen im Landkreis Göttingen ist eine Frau ums Leben gekommen. Zwei Männer seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Alter und auch die Ursache des Unfalls waren zunächst unklar.

Nach ersten Informationen geriet ein Auto am frühen Morgen auf der Landesstraße 569 in Höhe des Ortsteils Wöllmarshausen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Frau saß als Beifahrerin in einem der Autos. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt, die Einsatzkräfte waren am Vormittag noch an der Unfallstelle.

