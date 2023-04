Dealer am Hauptbahnhof: Polizei und Ordnungsamt im Einsatz

Rund um den Bremer Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend erneut die Dealerszene ins Visier genommen worden. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt seien an der Aktion beteiligt, teilte die Polizei per Twitter mit. Sie seien unter anderem rund um den Bahnhof unterwegs. Bereits am Morgen habe es Durchsuchungsmaßnahmen in Bremen gegeben. Weitere Infos solle es am Freitag geben.