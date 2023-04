Verteidigungsminister Pistorius nimmt Sudan-Rückkehrer der Bundeswehr in Empfang

Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die mehr als 700 Menschen aus dem umkämpften Sudan ausgeflogen haben, kehren am Freitag (17 Uhr) offiziell aus ihrem Einsatz zurück. In Wunstorf bei Hannover werden sie von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, in Empfang genommen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird als Gast erwartet, ebenso wie Bundestagsabgeordnete aus den Ausschüssen für Auswärtiges und Verteidigung. Mit einem sogenannten Rückkehrerappell soll die Leistung der Soldatinnen und Soldaten gewürdigt werden.