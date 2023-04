Wellenreiter aufgepasst: Leinewelle wird eröffnet

Surfen und Wellenreiten mitten in Hannover: Die Leinewelle in der Nähe des niedersächsischen Landtags wird am Freitag (10.45 Uhr) eröffnet. Es handele sich um die erste gebaute Strömungswelle in einem Fluss in Norddeutschland, teilte der Energieanbieter und Hauptsponsor der Leinewelle, Enercity, mit. Mitte 2021 war Baubeginn, die Planung dauerte rund acht Jahre. Vom 5. bis 7. Mai ist dort die Deutsche Meisterschaft im „Rapid Surfing“, also Surfen auf einer künstlichen Welle, geplant. Vorbild für das 1,4 Millionen Euro teure Projekt ist die Münchner Eisbachwelle, die schon lange als Touristenattraktion gilt.