Warnstreiks lassen Fahrzeug-Checks und Prüfungen ausfallen

Hannover/Bremen (dpa/lni). Die Warnstreiks bei Tüv-Gesellschaften in mehreren Bundesländern haben am Donnerstag auch in Niedersachsen und Bremen etliche Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen ausfallen lassen. Verdi hatte die Beschäftigten zu dem Ausstand aufgerufen - unter anderem beim Tüv Nord. In dessen Zentrale in Hannover sowie in der Region rund um die Landeshauptstadt nahmen nach Angaben der Gewerkschaft ungefähr 500 Mitglieder der Belegschaft an Aktionen teil, viele davon auch durch das Niederlegen der Arbeit im Homeoffice. In Bremen seien es gut 150 gewesen, in Osnabrück etwa 50.

Vor allem in Hannover habe es keine Prüfungen gegeben, hieß es bei Verdi. „Da staut sich nun einiges auf.“ Der Tüv Nord bestätigte bis zum frühen Nachmittag 50 bis 60 Warnstreikende in seiner Zentrale. Auch an anderen Standorten wurden Folgen des Ausstands erwartet.

Laut Gewerkschaft gibt es in der laufenden Tarifrunde bisher kein Angebot der Arbeitgeberseite, das ihren Forderungen nahekommt. Verdi verlangt ein Lohnplus von zwölf Prozent, rückwirkend ab dem 1. April und über eine Laufzeit von einem Jahr. Schon vor zwei Jahren war es zu umfangreichen Warnstreiks bei den Tüv-Gesellschaften gekommen.

