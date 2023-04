Im Prozess gegen einen 24-Jährigen, der ein Ehepaar in Wennigsen ermordet haben soll, wird an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) im Landgericht Hannover das Urteil verkündet. Der Iraker soll den 59-jährigen Kfz-Meister und seine ein Jahr ältere Frau im Juni 2022 aus Habgier in dem Haus der Familie erstochen haben.

Landgericht Hannover Urteil im Prozess um Doppelmord an Ehepaar erwartet

Ein Dreivierteljahr zuvor hatte der mutmaßliche Mörder die Autowerkstatt des 59-Jährigen gekauft, vereinbart war Ratenzahlung. Laut Anklage konnte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt aber seinen diversen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Der 24-Jährige bestreitet den Doppelmord. Die Verteidigung plädierte daher auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch dagegen eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre im Falle einer Verurteilung eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, zuvor hatte er in Hemmingen bei Hannover gewohnt.

