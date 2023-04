22-Jährigen mit Messerstich getötet: Möglicherweise Urteil

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Er soll einen 22-Jährigen mit einem Messerstich in den Bauch getötet haben: Im Mordprozess gegen einen 29-Jährigen könnte am Landgericht Hannover am Donnerstag (9.00 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Das stehe zwar noch nicht fest, sei aber möglich, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Heimtücke vor.