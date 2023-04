Museum: Mädchen darf Tausende Jahre alten Dolch behalten

Nach der Entdeckung eines Tausende Jahre alten Dolches darf die Finderin diesen behalten. Der Dolch bleibe selbstverständlich im Eigentum des Mädchens, gab das Kreismuseum Syke am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Besucherinnen und Besucher des Museums können den Dolch mindestens bis zum 21. Mai in der Dauerausstellung des Museums betrachten.