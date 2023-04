Schifffahrtsmuseum bekommt eine Million Euro für Ausstellung

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven erhält für eine geplante Dauerausstellung Bundesmittel in Höhe von einer Million Euro. Die Schau „Schiffswelten - Der Ozean und wir“ solle im Sommer 2024 im Erweiterungsbau des Museums eröffnet werden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Der sogenannte Bangertbau wird seit 2022 saniert und neu gestaltet. Die Fördergelder stammen aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.