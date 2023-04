Kinder sollen mehrfach Steine auf Bahngleise gelegt haben

Unbekannte Kinder sollen mehrfach Schottersteine auf die Schienen in Tostedt (Landkreis Harburg) gelegt haben. Verletzt worden sei bei den drei Vorfällen zwischen Samstag und Dienstag niemand, dennoch seien sie gefährlich, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Lokführer hatten den Angaben zufolge die Steine und weglaufende Kinder gesehen und gemeldet. In einem Fall blieben zwei Mountainbikes am Bahndamm zurück.