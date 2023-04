Schlag gegen Drogenbande: Razzien in drei Bundesländern

Bei Durchsuchungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt haben Drogenfahnder fünf mutmaßliche Mitglieder einer Dealerbande festgenommen. Am Dienstag hätten die Einsatzkräfte über mehrere Stunden 14 Objekte in Hannover und Langenhagen sowie in Dortmund und Magdeburg durchsucht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover am Mittwoch mit. Die Bande aus mindestens 23 Personen im Alter zwischen 20 und 62 Jahren soll mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen wurden „eine nicht geringe Menge“ Kokain und Marihuana, Handys, Computer, Geld, Schmuck und Autos beschlagnahmt.