Meier soll neuer Aufsichtsrat bei Werder Bremen werden

Der NFL-Manager Gerrit Meier soll neues Aufsichtsrats-Mitglied beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen werden. Das berichtete die „Deichstube“ am Mittwoch. Der aus Oldenburg stammende Meier leitet seit dem vergangenen Monat das internationale Geschäft der umsatzstärksten Profisport-Liga der Welt: der National Football League (NFL) im American Football. Den Bremer Bundesliga-Club berät der in Salzburg und New York lebende Werder-Fan bereits seit 2020 in strategischen Fragen.