25-Jähriger soll zwei Männer mit Axt attackiert haben

Mit einer Axt soll ein 25-Jähriger in einem Parzellengebiet in der Bremer Neustadt zwei ihm unbekannte Männer angegriffen haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst sei der Mann am Dienstag plötzlich neben einem 36-Jährigen aufgetaucht, der gerade Steine in sein Auto lud. Als der Ältere einen Schatten neben sich sah, schaute er auf und sah nach Angaben der Polizei, wie der andere Mann mit einer Axt ausholte. Der Angegriffene wich dem Schlag aus und flüchtete zu Fuß.