Vorfahrt missachtet: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Ein Autofahrer hat einem anderen Wagen in Rhauderfehn (Kreis Leer) beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen und einen schweren Unfall verursacht. Die beiden Autos seien am Dienstagabend frontal zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Der 39-Jährige und die 57 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.