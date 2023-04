Braunschweiger Basketballer dicht vor Klassenerhalt

Die Basketball Löwen Braunschweig haben in der Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Dienstagabend das Kellerduell gegen die Fraport Skyliners Frankfurt mit 86:71 (51:32) und haben damit drei Spieltage vor dem Saisonende zwei Siege mehr als die Frankfurter. Zudem haben die Braunschweiger den direkten Vergleich gewonnen.