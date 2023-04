Umweltpolitik Umweltminister will rasche Lösung für Endlager-Frage

Nach dem vollzogenen Atomausstieg in Deutschland tritt der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) für eine möglichst rasche Suche nach einem Endlager für Atommüll ein. „Wir brauchen ein sicheres Endlager, auch für den hoch radioaktiven Müll, der beim Rückbau der AKW anfällt – und das in absehbarer Zeit!“, sagte Meyer nach Angaben seine Ministeriums in Hannover.