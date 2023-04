Braunschweiger Karstadt-Filiale soll doch erhalten bleiben

Erleichterung in Braunschweig: Für die Karstadt-Filiale in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens gibt es doch eine Zukunftsperspektive. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof und die Volksbank Brawo als Vermieterin haben sich auf ein Konzept zur langfristigen Entwicklung des Warenhauses verständigt. Dies teilte die Volksbank am Dienstag mit. Nach der Schließung zweier anderer Häuser des Konzerns in Braunschweig bleibe ein wichtiger Anker erhalten, sagte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.