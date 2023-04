Winsen Vier deutsche Turniersieger bei Golf-Turnier am Start

Die vier deutschen Golfprofis, die in den vergangenen acht Monate Turniere auf der DP World Tour gewonnen haben, werden vom 1. bis 4. Juni bei den European Open vor den Toren Hamburgs abschlagen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, sind Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid), Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Yannik Paul (Mannheim) und Marcel Siem (Ratingen) bei der mit zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung im niedersächsischen Winsen/Luhe am Start.