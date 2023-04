Verbraucher können Energie-Härtefallhilfen im Mai beantragen

Private Haushalte in Niedersachsen, die etwa mit Öl oder Flüssiggas heizen und deutlich gestiegene Preise hinnehmen mussten, können vom 4. Mai an Härtefallhilfen über ein Portal beantragen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Dienstag mit. Dies soll Verbraucher von besonders starken Preissteigerungen bei Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets oder Kohle entlasten. Die Anträge gelten rückwirkend für das vergangene Jahr.