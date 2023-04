Stadttheater inszeniert Oper „Breaking the waves“

Das Stadttheater Bremerhaven bringt als deutsche Erstaufführung die Oper „Breaking the waves“ auf die Bühne. Ab dem 6. Mai ist die Inszenierung unter der musikalischen Leitung von Marc Niemann zu sehen, wie das Theater am Dienstag mitteilte. Die Oper basiert auf dem gleichnamigen Film des dänischen Filmregisseurs Lars von Trier, der 1996 in die Kinos kam. Die amerikanische Komponistin Missy Mazzoli adaptierte den Film für die Opernbühne. 2016 wurde die Oper an der Philadelphia Opera uraufgeführt.

Im Stück geht es um eine naive, tiefreligiöse Frau an der Küste Schottlands in den 1970er Jahren. Als ihr Mann durch einen Unfall bei der Arbeit gelähmt wird, fordert er seine Frau auf, mit anderen Männern ins Bett zu gehen. Er behauptet, es halte ihn am Leben, wenn sie ihm im Anschluss alles detailliert erzähle. Aus Liebe kommt sie der Forderung nach. Ihre Gemeinde straft sie als Sünderin.

„Die Musik von Missy Mazzoli ist unglaublich eingängig und fesselt einen sofort“, sagte der Leiter des Musiktheaters, Markus Tatzig. Generalmusikdirektor Niemann fügte hinzu, die Komponistin übersetze die teilweise brutale Direktheit des Stoffes unmittelbar mit „packendem Realismus“ in Musik. Situationen oder emotionale Reaktionen der Protagonisten würden durch Klänge illustriert. Gesungen wird auf Englisch, dazu sind deutsche Übertitel zu sehen. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von einem Kammerensemble, das durch eine E-Gitarre unterstützt wird. „Das ergibt in Summe einen packenden Opernabend, dem man sich schwer entziehen kann“, so Niemann. Bis zum 25. Mai sind insgesamt sechs Vorstellungen geplant.

