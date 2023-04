Gutachter sieht keinen Nachweis von Impfschaden

In einem Verfahren um die Anerkennung eines mutmaßlichen Impfschadens sieht ein Gutachter keinen Nachweis einer Erkrankung infolge einer Impfung gegen Masern und Mumps. Der Neurologe wurde am Dienstag im Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle von der Kammer und den Klägern befragt. Geklagt hatten Eltern, deren Sohn bereits 1983 im Alter von zwei Jahren die Impfung erhalten hatte. Der Junge erlitt den Eltern zufolge ein Jahr später einen ersten Krampfanfall, hinzu kamen Unkoordiniertheit und vermehrte Ermüdbarkeit. Er starb 2014 im Alter von 33 Jahren, seine Eltern führen seine Erkrankung auf die Impfung zurück.