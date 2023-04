Polizei fasst mutmaßlichen Verursacher von tödlichem Unfall

Die Polizei hat den mutmaßlichen Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls gefasst. Der 34 Jahre alte Mann prallte am Donnerstag in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) nach einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen mehrere Bäume, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine 41 Jahre alte, lebensgefährlich verletzte Beifahrerin soll er in dem Auto zurückgelassen haben, als er nach dem Unfall in einen Wald floh. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Hagen im Bremischen/Butjadingen (dpa/lni). Die Polizei hat den mutmaßlichen Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls gefasst. Der 34 Jahre alte Mann prallte am Donnerstag in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) nach einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen mehrere Bäume, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine 41 Jahre alte, lebensgefährlich verletzte Beifahrerin soll er in dem Auto zurückgelassen haben, als er nach dem Unfall in einen Wald floh. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Nach einem Zeugenhinweis nahmen Beamte den Verdächtigen am Montag in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) fest. In einer ersten Vernehmung räumte er demnach den Unfall und die Flucht ein. Der Mann wurde später wieder freigelassen.

Der Mann soll auf einer Hauptstraße bei Hagen im Bremischen das Fahrzeug einer anderen Frau in einer unübersichtlichen Rechtskurve überholt haben. Diese bremste, weil ihnen ein Auto entgegenkam. Nach dem Wiedereinscheren nach rechts kam der Überholer von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Wie die Polizei bereits mitteilte, soll der 34-Jährige keinen Führerschein besitzen. Zudem war das Unfallauto den Angaben nach seit knapp zwei Monaten nicht mehr versichert. Am Freitag hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Ihm wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.

