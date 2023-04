Warnstreiks beim Tüv: Kunden und Prüflinge müssen warten

Ein Warnstreik bei Tüv-Gesellschaften in mehreren Bundesländern dürfte am Donnerstag Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen auch in Niedersachsen und Bremen ausfallen lassen oder verzögern. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten am Dienstag zu dem Ausstand auf - unter anderem beim Tüv Nord. In dessen Zentrale in Hannover sowie in Osnabrück und in Bremen sind Kundgebungen geplant. „Wegen des Warnstreiks ist mit Einschränkungen bei den Angeboten des Tüv Nord zu rechnen“, warnte Verdi vorab. Zudem könnten viele Stationen des Prüfkonzerns geschlossen bleiben.