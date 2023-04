Betrüger sollen 1,5 Millionen Euro Schaden angerichtet haben

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Einen Schaden von knapp 1,5 Millionen Euro soll eine Bande gewerbsmäßiger Kreditbetrüger angerichtet haben, die seit Montag in Oldenburg vor Gericht steht. Die fünf Angeklagten sind zwischen 43 und 68 Jahre alt, wie das Gericht mitteilte. Die Taten sollen sich der Anklage zufolge von September 2006 bis Oktober 2012 in Schortens im Kreis Friesland und an anderen Orten ereignet haben.